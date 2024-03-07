‘Süleler’ suç örgütü çökertildi

MersinEmniyet Müdürlüğü; organize suç örgütü üyesi şüphelilerin 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma', 'kasten adam öldürme', 'çok sayıda işyeri, ikamet ve araç kurşunlama', 'uyuşturucu madde ticareti', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçlarını işlediklerini tespit etti. Düzenlenen 'Mahzen-4' operasyonlarında elebaşının da içerisinde bulunduğu Süleler suç örgütüne üye 9️ şüpheli yakalandı. Aramalarda, 5️ ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek ve balistik yeleğe el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Bir bir çökertip adalete teslim etmekte kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.