Şule’nin ölümüne neden olmuştu: Para cezası 2.5 yıl hapse çevrildi

PARA CEZASI KALDIRILDI

Kaza sonrası yapılan incelemede, tespit tutanağına göre, TIR şoförü Şimşek'in 'Kavşaklarda geçiş hakkı' kuralını ihlal ettiği tespit edildi. Şimşek hakkında Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Davada İlhami Şimşek'e 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Bu ceza ise daha sonra 15 bin 200 TL para cezasına çevrildi.