‘Süleyman bebek’ depremzede ailenin mucizesi oldu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde anaokulu müdürü olarak görev yapan Sadullah Gülüşür (31) ve eşi ev hanımı Selma Gülüşür (33) depremin ardından evlerinin hasar görmesi üzerine 5 yaşındaki kızları ile birlikte Konya'ya gelerek Mesnevi Kız Öğrenci Yurduna yerleştirildi. 38 haftalık hamile olan Selma Gülüşür 2 Mart tarihinde 2 kilo 700 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı dünyaya gelen bebeğe Süleyman ismi verildi. Hastaneden taburcu olan anne ve bebeğine yurtta sürpriz hazırlandı. Odası süslenen aile bir mutluluk daha yaşadı. Çift, çocukları ile birlikte aile ortamı içerisinde hayatlarını sürdürüyor.

'BİZİM MUCİZEMİZ OLDU'

Gülüşür çifti mutluluklarını SABAH'la paylaştı. Çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten baba Sadullah Gülüşür, "O kadar olumsuz şeyin arasında bize mucize gibi geldi. O üzüntüleri bir nebzede olsa unutturdu. Buraya geldik. Yurt müdüründen çalışanına kadar hepsinden Allah razı olsun. Bizle çok iyi ilgileniyorlar. Odamızı süslemişler. Bunu da görünce mutluluğumuz bir kez daha katlandı. Üzüntülerimizi unuttuk. Her çocuk gibi Süleyman'da bu sıkıntılar içerisinde bizim mucizemiz oldu. Herkesin üzüntüsünün sona ermesini temenni ediyorum. Rabbim bu acıları ülkemize bir daha yaşatmasın" dedi.

Anne Selma Gülüşür ise, "Her şey için herkese teşekkür ediyorum. Burada evimizde gibiyiz. Her şeyimizle ilgileniyorlar. Çok şükür oğlumuzu da kucağımıza aldık. Sağlığı, sıhhati de yerinde. Çocuğumun ihtiyaçları da karşılanıyor. Bizim için üzüntüler içinde gelen bir mutluluk oldu" diye konuştu.