Süleyman’ın cevabı dünyayı değiştirir

Ülke genelinde olduğu gibi Bursa'da da okuma kültürünün yaygınlaşması ve kitaplara dost nesiller yetiştirmek amacıyla okullarda yürütülen çalışmalar meyvelerini veriyor. Milli Eğitim Bakanlığının, Valilik ve Kaymakamlıklar aracılığıyla yürüttüğü birçok kitap projesinde özellikle kitaba ulaşmakta zorluk yaşayan kırsal bölge öğrencilerine yönelik etkin faaliyetler yapılıyor.Bu projelerin en güzel örneklerinden biri de Bursa'da yaşandı. Mustafakemalpaşa ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Sincansarnıç Mahallesi'ndeki ortaokulda eğitim gören 6'ncı.sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Süleyman Şeker'in kitap okumaya karşı olan ilgisi dikkat çekiyor. Türkçe öğretmeninin, "Hayatını etkileyen en önemli olay nedir" sorusuna, Süleyman Şeker, "Geçen yıl okulumuza gelen bir kitapçı abinin bana verdiği kitapla hayatım değişti. O kitabı okuduktan sonra kitap okumayı çok sevdim. Artık haftada bir kitap bitiriyorum" cevabını verdi.

TOPLANTI SIRASINDA HABERİ OLDU



Öğretmen ve öğrenci arasında yaşanan bu diyalogdan günler sonra, öğretmenlerle yapılan bir toplantı sırasında haberdar olan Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, kendisini "kitapçı abi" olarak tanıyan Süleyman Şeker'in okulunu ziyaret etti. Minik öğrenci ve okul arkadaşlarıyla bir araya gelen Kaymakam Altıntaş, hem Süleyman Şekere hem de diğer öğrencilere onlarca kitap hediye etti.

KÜÇÜK KİTAP KURDU İLE KEYİFLİ SOHBET

Keyifli sohbette öğrencilere yanında getirdiği kitapları hediye eden Kaymakam Altıntaş; "Öğrencimizin ortaya koyduğu bu farkındalık, kitap okumaya attığı bu güzel adım, başta kendisi olmak üzere hem bizler hem öğretmenleri ve de ailesi için çok değerli. Kitap okumanın, insan gelişiminde yapısal farklılıklar oluşturduğu biliniyor. Öğrencimizin hayatı boyunca edindiği bu beceriyi sürdürmesi en büyük dileğimiz" dedi. . Aynı zamanda bir yazar olan, 'Okumanın Gücü' ve 'Kişiye Özel Öğrenme' adlı eserleri bulunan Kaymakam Ahmet Altıntaş; "Kitaplara dost çocuklar yetiştirmek toplumsal bir sorumluluk. Okumak, okuduğunu anlama yeteneğini geliştirir, bu da tüm derslerin ve öğrenmelerin temelini oluşturur. Şu bir gerçektir ki beş yıl sonra ne olacağımızı okuduklarımız ve birlikte olduklarımız belirler. Bilginin güç olduğu bir dünyada kitaplardan uzak durmamalıyız." İfadelerini kullandı.

KİTAPLARINA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Kaymakam Ahmet Altıntaş ile tanışarak, okumayı sevdiren kitap serisini elinden alan Süleyman Şeker ise evdeki kitaplarına gözü gibi baktığını söyledi. Şeker; "Normalde kitap okumaya karşı bir ilgim yoktu ancak bana hediye edilen kitabı okuyunca çok hoşuma gitti. Arkadaşlarımdaki 'Levent' kitaplarını da alıp okudum. Bu olaydan sonra kitap okumayı sevmeye başladım. Şu an kitap okumayı çok seviyorum ve daha çok kitap okuyorum" dedi.