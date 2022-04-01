Süleymaniye Camii’nin şerefesi parçalandı

Mimar Sinan'ın "Kalfalık Eserim" olarak tanımladığı 465 yıllık tarihi Süleymaniye Camii'sinin Haliç'e doğru bakan bir minaresinden taş parçalar koptu.
Ramazan Ayı'nın gelişiyle yılın ilk sahurunun tutulacağı geceye hazırlık çalışmalarının yapıldığı sırada 76 metrelik üç şerefeli minarenin en altındaki şerefesinde dökülme yaşandı.
Metrelerce yükseklikten aşağı savrulan parçalar caminin kurşun kaplı kubbesinin üzerine düştü. İlk sahurun yapılacak olması nedeniyle turist akınına uğrayan camiide şans eseri kimse yaralanmazken, kurşun kaplı minareler zarar gördü. Dökülmenin yaşandığı alanın yakınında bulunan cami kapısı girişlere kapatıldı.