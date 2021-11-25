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Giriş Tarihi: 25.11.2021 16:49 Son Güncelleme: 25.11.2021 17:05

Süleymanpaşa'da otomobil çalan 2 şüpheli, Çorlu'da yakalandı

AA
Süleymanpaşa’da otomobil çalan 2 şüpheli, Çorlu’da yakalandı

Tekirdağ'ın Sülyemnpaşa ilçesinden çaldıkları otomobille Çorlu'ya gelen 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin bir hafta içinde 5 araç çaldıkları belirlendi.

Olay, Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Süleymanpaşa ilçesinde çalınan 34 ZL 9861 plakalı otomobil için polis ekipleri hareket geçti. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın Omurtak Caddesi'nde olduğunu belirledi. Polisleri fark eden şüpheliler kaçtı, polis ekipleri peşlerine düştü. Akıncılar Caddesi'nde polis memurlarından biri araçtan inerek, otomobilin önünü kesti. Polis memurları otomobildeki C.B. ve M.K.'yi indirdi. Şüpheliler gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 ekmek bıçağı, 1 tornavida, 1 çalıntı oto teybi, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada şüphelilerin bir haftada 1'i kamyon, 5 araç çaldıkları belirlendi. Şüphelilerden C.B.'nin 39 suç kaydığı olduğu ve 2 ayrı suçtan da arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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Süleymanpaşa'da otomobil çalan 2 şüpheli, Çorlu'da yakalandı
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