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Giriş Tarihi: 10.2.2022 18:11 Son Güncelleme: 10.2.2022 18:13

Sultan II. Abdülhamit Han vefatının 104’üncü yıl dönümünde törenle anıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sultan II. Abdülhamit Han vefatının 104’üncü yıl dönümünde törenle anıldı

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han vefatının 104’üncü sene-i devriyesinde Devleti Aliyye Ocakları'nın düzenlediği etkinlikle kabri başında anıldı.

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han, vefatının 104'üncü yıl dönümünde Çemberlitaş'taki kabri başında anıldı. Devleti Aliyye Ocakları tarafından düzenlenen anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve lokma dağıtımıyla son buldu.

Anma programına II. Abdülhamit Han'ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, haneden ailesinden çok sayıda isim, sivil toplum kuruluşları katıldı.

KAYHAN OSMANOĞLU: "MAZLUM COĞRAFYADA OLAN KARDEŞLERİMİZ VARSA DEVLETI ALIYE OCAKLARI OLARAK EL UZATACAĞIZ"



Anma programında konuşan Sultan II. Abdülhamit'in torunu olan Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, "Şu an da 60 ilde varız. Avrupa'da, Amerika'da çokça ülkeden talepler var. Yavaş yavaş gidiyoruz çünkü bir anda büyümek istemiyoruz yetişemediğimiz için. Bir yandan da kendi ticaretimizle bir yandan da derneklerle uğraşıyoruz. Saraybosna'da da çok güzel yerlerimiz var. Bu yılın sonuna kadar 81 ili tamamlamayı düşünüyoruz. Çünkü pandemi dolayısıyla seyahat edemedik. Bu yıl itibarıyla İnşallah Devleti Aliyye Ocakları olarak hem ülkemizin tamamında hem Avrupa'da hem diğer ülkelerde inşallah bunları yayacağız. Gerek Doğu Türkistan'da, gerek Kazakistan'da, Dünya'da ne kadar mazlum coğrafyada olan kardeşlerimiz varsa Devleti Aliyye Ocakları olarak el uzatmaya ve yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Sultan II. Abdülhamit Han vefatının 104’üncü yıl dönümünde törenle anıldı
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