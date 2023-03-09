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Giriş Tarihi: 9.3.2023 11:09 Son Güncelleme: 9.3.2023 11:37

Sultan Nine yine gönülleri fethetti

Amasya’nın Göynücek ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Sultan Nine depremzedeler için sobasını bağışlamasının ardından kendisine gelen yardımları da yine depremzedelere bağışladı.

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Sultan Nine yine gönülleri fethetti

Amasya'nın Damlaçimen köyünden deprem bölgesindeki "Karaciğerim yavrularım" diye seslendiği afetzedelere sobasını gönderdiği görüntüleriyle yürekleri ısıtan Sultan Davulcu, "Karaciğerim yavrularım. Size sobamı gönderiyorum. İsterseniz içine odun da doldururum" diyerek elinde olan tek sobasını depremzedeler göndermişti. Bunun ardından Sultan Nineye yardım yağdı. Sultan Nine gelen yardımları yine büyüklüğünü, gönlünün ne kadar güzel olduğunu göstererek, depremzedelere bağışladı.

5 çocuk, 20 torun sahibi Davulcu'nun sobasının yanı sıra yastık ve yorgan da gönderdiği yardımları yakınları tarafından AFAD yetkililerine teslim edilmişti.

Yardımseverler, basından ve sosyal medyadan Sultan Ninenin büyüklüğünü görerek ev eşyaları gönderdi. Asırlık çınar Sultan Nine kendisine gelen yardımlara hiç el sürmeden depremzedelere gönderdi.

Engelli eşi ile birlikte yaşayan Sultan Nineyi Amasya İl Millî Eğitim Müdürü ziyaret ederek, "Sultan Ninemizi ziyaret ettik. bir ihtiyacının olup olmadığını sorduk. Kendisi o kadar geniş gönüllü bir insan ki hiçbir ihtiyacının olmadığını söyledi. Kendisine gelen yardımları da depremzedelere göndererek bir kez daha gönüllerimizi fetetti." diye konuştu.

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Sultan Nine yine gönülleri fethetti
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