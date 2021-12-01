Sultan öğretmenden yürekleri ısıtan hareket!

2021- 2022 eğitim öğretim döneminde Zonguldak'a tayini çıkan Uzunmehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu I ve II. Kademe öğretmeni Sultan Uzun, daha önce görev yaptığı Diyarbakır Çermik Elifuşağı İlkokulundaki öğrencilerini hem sevgisiyle hem de onlar için düzenlediği kampanyada topladığı ayakkabı, bot, mont, şapka ve çeşitli giysi malzemeleriyle ısıtmaya devam ediyor.



Öğretmen Sultan Uzun: "Daha önce 3 yıl görev yaptığım Diyarbakır Çermik Elifuşağı İlkokulu'na okul öğretmenlerimizle birlikte yardım kampanyası başlattık. Kampanyaya başladığımızda Diyarbakır Çermik Elifuşağı İlkokulu Müdürümüz Ramazan Üney'den öncelikle çocuklarımızın ihtiyaçlarını öğrendik. Kampanyamızda herkes elinden geldiğince destek verdi. İnşallah bu kampanya örnek teşkil eder ve devamı gelir. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek ve ben mesleğimi, öğrencilerimi çok seviyorum. Yardım kolilerimizin içerisinde ayakkabı, bot, mont, şapka ile beden eğitimi öğretmenimizin verdiği kask, paten, eşofman takımları bulunmakta. Eminim ki çocuklarımız bunları gördüklerinde çok mutlu olacaklar. Öğretmen arkadaşlarıma, sendika başkanıma, UPS Kargoya, komşularıma ve bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AŞKAR: SULTAN ÖĞRETMENİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Sultan Öğretmeni örnek davranışı için tebrik eden ve kampanyaya destek veren Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar: İlimizde görev yapan öğretmenimiz çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bugün iki güzel hareket var. Birincisi daha önce Diyarbakır Çermik Elifuşağı İlkokulunda görev yapan Sultan Uzun öğretmenimiz Zonguldak'a tayin olup burada göreve başladı. Sultan öğretmenimiz Zonguldak'a tayin olunca oradaki öğrencileri "Hocam siz buradan gidince bizi unutursunuz çünkü hep böyle oluyor" dediklerinde "Hayır ben sizleri unutmam" diyerek Zonguldak'a geldikten sonra bunu ispatlayan Sultan öğretmenimiz çevresindeki öğretmen arkadaşlarla bir kampanya düzenleyerek giysi ve ayakkabı çeşitlerinden oluşan 5 koli hazırlamış. Ben doğudaki ve batıdaki öğrencilerimizin kaynaşması adına bu güzel kampanyayı gerçekleştiren Sultan öğretmenimize teşekkür ediyorum. İkinci olarak daha öncede bu tür organizasyonda UPS Kargo olarak bize destek veren bu etkinlikte bizden kargo ücreti almayan USP Kargo yetkilisi Bahri Kütük beye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KÜTÜK: DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

UPS Kargo Zonguldak yetkilisi Bahri Kütük ise UPS Kargo olarak ellerinden geldiğince bu tür etkinliklere destek olmaya çalıştıklarını belirterek: "Ne mutlu ki öğretmenlerimiz bu tür yardım kampanyaları düzenliyor biz de yardım kolilerini ücretsiz olarak adrese teslim ediyoruz" dedi.