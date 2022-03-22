Sultan Papağanı Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir? Sultan Papağanı Özellikleri Nelerdir?

Sultan papağanı dış görünüşünün cazibesi ile herkesi hemen kendine hayran bırakacaktır. Özellikle cana yakınlığı ile tanışan biri bir daha ondan kolay kolay vazgeçemez. Birçok özelliği bakımından evde beslenmeye çok uygun bir kuş türü olan sultan papağanı ilk olarak Avustralya'da görülmüştür. Yani aslına baktığımız zaman ülkemiz anavatanı değildir. Kendi yaşam alanından uzaklaştırılan her canlı gibi sultan papağanının da bakımı ve yaşam şekli iyileştirilerek ona uzun ve sağlıklı bir yaşam sunabilirsiniz.

Sultan Papağanı Özellikleri Nelerdir?

Genel özelliklerine bakıldığı zaman ev ortamına uyum sağlayacak bir kuş olan sultan papağanının özellikleri şöyledir;

Oyuncaklarını sert malzemelerden olan oyuncaklardan oynamayı seven sultan papağanları ayrıca oyuncaklarına çok düşkündürler.

Doğal yaşam alanlarının dışında yaşayacakları kafesin büyük ve havadar olması gerekir. Çok hava akımında kalmayacak şekilde bir yer tercih edilmelidir çünkü temiz hava severler.

Uçmayı çok severler. Evde özgür hareket etmek isterler.

İnsanlar ile iletişim kurarak isteklerini belirtme eğilimi gösterirler.

Sultan papağanı konuşması bakımından diğer papağanlara nazaran daha zor eğitilse de konuşması imkânsız değildir. Eğitim konusunda inatçıdır.

Çok sıcak ya da çok soğuk havayı sevmezler ve bunu strese girerek belli ederler.

İnsana ve evcilleşmeye yatkın bir türdür.

Sultan Papağanı Nasıl Bakılır ve Konuşturulur?

Sultan papağanı bakımı gözünüzü korkutmasın. Papağan türleri arasında en kolay bakıma sahip bir tür ile karşınızdayız. Sultan papağanı hem bakımının kolay olması hem de evcilleşmeye yatkın olması ile çok sevgi dolu bir kuş türüdür.

Sultan papağanı bakımı konusunda özellikle dikkat etmeniz gereken üç nokta bulunmaktadır. Kafes temizliği, gaga kontrolü ve diş kontrolü. Sultan papağanları temizliklerine oldukça düşkün hayvanlar oldukları için haftada 2-3 kere kafeslerinin derinlemesine temizlenmesi ihtiyacı hissederler.

Özellikle bu ihtiyaçlarını kafeslerinde her daim banyo yapmaları için taze su bulundurarak da karşılayabilirsiniz. Tırnak ve gaga bakımı için ise gagası için gaga taşı edinmek ve tırnağını da zararlı bir uzunluğa geldiğinde kontrollü bir şekilde kesmek yeterli olur.

Peki sultan papağanı konuşur mu? Diğer papağan türlerinin aksine çok zor eğitilen ve zor konuşan bir tür ile karşı karşıyasınız. İnatçı yapısından dolayı eğitimi kabul etmeyen sultan papağanlarının konuşmasını sağlamak için yavrudan itibaren sizinle büyümesi bu konuda işinizi kolaylaştıracaktır.