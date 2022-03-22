Haberler Yaşam Haberleri Sultan Papağanı Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir? Sultan Papağanı Özellikleri Nelerdir?
Giriş Tarihi: 22.3.2022 14:05 Son Güncelleme: 22.3.2022 14:05

Sultan Papağanı Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir? Sultan Papağanı Özellikleri Nelerdir?

Sultan Papağanı Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir? Sultan Papağanı Özellikleri Nelerdir?

Evde papağan türü bir kuş beslemek istediğimiz zaman herkesin aklına ilk gelen tür sultan papağanıdır. Hem karakter özellikleri hem uzun yıllar yaşaması hem de insancıl tavırları ile gönüllerde taht kuran sultan papağanı özelliklerine ne kadar hakimiz? Her canlıda olduğu gibi sultan papağanının da kendine özel bakımı ve sorumlulukları vardır. Evimizde besleyeceğimiz her evcil hayvan için göstereceğimiz özeni kanatlı arkadaşlarımızda da göstermemiz gerektiğini unutamamalıyız. En çok tercih edilen tür dediğimiz sultan papağanı bakımı hakkında aklınıza takılacak her detay için yazımıza geçelim.

Sultan papağanı dış görünüşünün cazibesi ile herkesi hemen kendine hayran bırakacaktır. Özellikle cana yakınlığı ile tanışan biri bir daha ondan kolay kolay vazgeçemez. Birçok özelliği bakımından evde beslenmeye çok uygun bir kuş türü olan sultan papağanı ilk olarak Avustralya'da görülmüştür. Yani aslına baktığımız zaman ülkemiz anavatanı değildir. Kendi yaşam alanından uzaklaştırılan her canlı gibi sultan papağanının da bakımı ve yaşam şekli iyileştirilerek ona uzun ve sağlıklı bir yaşam sunabilirsiniz.

Sultan Papağanı Özellikleri Nelerdir?

Genel özelliklerine bakıldığı zaman ev ortamına uyum sağlayacak bir kuş olan sultan papağanının özellikleri şöyledir;

  • Oyuncaklarını sert malzemelerden olan oyuncaklardan oynamayı seven sultan papağanları ayrıca oyuncaklarına çok düşkündürler.
  • Doğal yaşam alanlarının dışında yaşayacakları kafesin büyük ve havadar olması gerekir. Çok hava akımında kalmayacak şekilde bir yer tercih edilmelidir çünkü temiz hava severler.
  • Uçmayı çok severler. Evde özgür hareket etmek isterler.
  • İnsanlar ile iletişim kurarak isteklerini belirtme eğilimi gösterirler.
  • Sultan papağanı konuşması bakımından diğer papağanlara nazaran daha zor eğitilse de konuşması imkânsız değildir. Eğitim konusunda inatçıdır.
  • Çok sıcak ya da çok soğuk havayı sevmezler ve bunu strese girerek belli ederler.
  • İnsana ve evcilleşmeye yatkın bir türdür.

Sultan Papağanı Nasıl Bakılır ve Konuşturulur?

Sultan papağanı bakımı gözünüzü korkutmasın. Papağan türleri arasında en kolay bakıma sahip bir tür ile karşınızdayız. Sultan papağanı hem bakımının kolay olması hem de evcilleşmeye yatkın olması ile çok sevgi dolu bir kuş türüdür.

Sultan papağanı bakımı konusunda özellikle dikkat etmeniz gereken üç nokta bulunmaktadır. Kafes temizliği, gaga kontrolü ve diş kontrolü. Sultan papağanları temizliklerine oldukça düşkün hayvanlar oldukları için haftada 2-3 kere kafeslerinin derinlemesine temizlenmesi ihtiyacı hissederler.

Özellikle bu ihtiyaçlarını kafeslerinde her daim banyo yapmaları için taze su bulundurarak da karşılayabilirsiniz. Tırnak ve gaga bakımı için ise gagası için gaga taşı edinmek ve tırnağını da zararlı bir uzunluğa geldiğinde kontrollü bir şekilde kesmek yeterli olur.

Peki sultan papağanı konuşur mu? Diğer papağan türlerinin aksine çok zor eğitilen ve zor konuşan bir tür ile karşı karşıyasınız. İnatçı yapısından dolayı eğitimi kabul etmeyen sultan papağanlarının konuşmasını sağlamak için yavrudan itibaren sizinle büyümesi bu konuda işinizi kolaylaştıracaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! İstanbul'da turuncu uyarı
FETÖ’cülerden ‘bot’ hesap provokasyonu: Kirli oyunu bu kez Emniyet üzerinden yürüttüler
Safiye Soyman'a aldatma şoku! Safiye Soyman'ın uzatmalı sevgilisi Faik Öztürk sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalandı!
Bakan Soylu, Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisle ilgili konuştu: Hedefi İstanbul'du
Görüntüler gerçeği gözler önüne sermişti: Muğla'daki darp olayında yeni gelişme!
SON DAKİKA HABERİ | Kur Korumalı TL Mevduat sistemi için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
FETÖ'nün sağlık sektörü üzerinden yeni KAOS PLANI deşifre oldu! İşte "doktora şiddet" kumpası
Çiller, Akşener’i neden bakan yapmıştı?
SON DAKİKA: 132 kişi vardı! Çin'de dün yaşanan uçak kazasıyla ilgili acı haber
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'a Morutan şoku! "UEFA'ya şikayet ettim" (Gs spor haberi)
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultan Papağanı Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir? Sultan Papağanı Özellikleri Nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA