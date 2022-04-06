Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda yangın çıktı

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda gece saatlerinde yangın çıktı.
Anadolu yarımadası üzerinde birleşen, Afrika, Asya ve Avrupa kıtaları arasında süregelen iki kuş göç yolu üzerinde bulunması nedeniyle yaban hayatı açısından büyük önemi bulunan Sultan Sazlığı'ndaki yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Yangının çıktığı alanın bataklık olması ekiplerin yangına müdahalesini zorlaştırdı. Ekiplerin bölgedeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.