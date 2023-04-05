Haberler Yaşam Haberleri Sultanahmet, bayram namazına hazırlanıyor
Giriş Tarihi: 6.4.2023

Sultanahmet, bayram namazına hazırlanıyor

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sultanahmet, bayram namazına hazırlanıyor
İstanbul'un gözde turizm mekânı Tarihi Yarımada'daki en önemli eserlerden biri olan Sultanahmet Camii'nde, 6 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Caminin Ramazan Bayramı'nda ibadete açılması hedefleniyor. Osmanlı padişahı I. Ahmed'in Ayasofya'nın karşısına konumlanmasını istediği ve 1617'de mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırdığı Sultanahmet Camii, 6 Temmuz 2017'den bu yana tarihteki en kapsamlı restorasyonundan geçiyor.



Hayırsever işadamı Mehmet Yıldız'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları kapsamında Sultanahmet Camii'nin ana kubbesi, çevre kubbeleri, yarım kubbeleri ve köşe kubbelerindeki bütün yapısal sorunlar giderildi. Minarelerdeki çalışmalarda kuzey, güney ve güneybatıdaki üç minarenin bütün taşları söküldü. Tek tek numaralandırılarak şantiye sahasına yerleştirilen minare taşları, gerekli iyileştirmeler yapılarak yeniden yerlerine konuldu. Caminin kurşunları yenilenip kubbelerin alemleri onarıldı.
Caminin özgün mimarisine yapılan müdahaleler de tespit edilerek caminin ilk hali baz alınarak ortadan kaldırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı açıklamaya göre restorasyonu ramazan ayı içinde tamamlanacak olan caminin, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı namazında ibadete açılması planlanıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP'li Sırrı Sakık ihanet pazarlığını açık etti: Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük planı
Son dakika! Başkan Erdoğan: Bay Kemal'in yapacağı iş ülkeyi terörün rotasına sokmaktır
Son dakika haberleri: Galatasaray Türkiye Kupası’nda şoku yaşadı! Nefes kesen maçta Başakşehir turladı… | İşte maçın özeti ve golleri
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Kılıçdaroğlu'nun ortakları amaçlarını açıkladı: HDP'den skandal Türkçe ve Türklük çıkışı!
SON DAKİKA: Selami Şahin'in acı günü! Usta Sanatçı Selami Şahin kardeşini kaybetti!
İYİ Parti'de yaprak dökümü! Bir istifa haberi daha geldi...
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kimler için ve neden 'Beni hayal kırıklığına uğrattılar' dedi? Mahmut Övür yazdı...
Son dakika! Başkan Erdoğan: İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı zulüm ve provokasyondur
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultanahmet, bayram namazına hazırlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA