Sultanahmet, bayram namazına hazırlanıyor

İstanbul'un gözde turizm mekânı Tarihi Yarımada'daki en önemli eserlerden biri olan Sultanahmet Camii'nde, 6 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Caminin Ramazan Bayramı'nda ibadete açılması hedefleniyor. Osmanlı padişahı I. Ahmed'in Ayasofya'nın karşısına konumlanmasını istediği ve 1617'de mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırdığı Sultanahmet Camii, 6 Temmuz 2017'den bu yana tarihteki en kapsamlı restorasyonundan geçiyor.Hayırsever işadamı Mehmet Yıldız'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları kapsamında Sultanahmet Camii'nin ana kubbesi, çevre kubbeleri, yarım kubbeleri ve köşe kubbelerindeki bütün yapısal sorunlar giderildi. Minarelerdeki çalışmalarda kuzey, güney ve güneybatıdaki üç minarenin bütün taşları söküldü. Tek tek numaralandırılarak şantiye sahasına yerleştirilen minare taşları, gerekli iyileştirmeler yapılarak yeniden yerlerine konuldu. Caminin kurşunları yenilenip kubbelerin alemleri onarıldı.Caminin özgün mimarisine yapılan müdahaleler de tespit edilerek caminin ilk hali baz alınarak ortadan kaldırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı açıklamaya göre restorasyonu ramazan ayı içinde tamamlanacak olan caminin, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı namazında ibadete açılması planlanıyor.