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Giriş Tarihi: 30.11.2022 13:58 Son Güncelleme: 30.11.2022 13:58

Sultanahmet Gezilecek Yerler - Sultanahmet’te Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Tarihi Turistik Yerler Nereler, Nasıl Gidilir?

Sultanahmet gezilecek yerler, İstanbul'a gelen herkesin araştırdığı bir konudur. Bunun yanında Sultanahmet nerede ya da hangi semtte gibi soruların da merak edildiği görülür. Kısa bir araştırma ile Sultanahmet'te gezilecek yerler çok fazla sonucuna varabilirsiniz. Sultanahmet'e nasıl gidilir veya Sultanahmet'te neler var gibi sorular da merak edilenler arasındadır. Sultanahmet'te ne yapılır gibi soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik.

Sultanahmet Gezilecek Yerler - Sultanahmet’te Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Tarihi Turistik Yerler Nereler, Nasıl Gidilir?

Sultanahmet gezilecek yerler, daha çok Osmanlı ve Bizans tarihi yapılarından ibarettir. Sultanahmet nerede veya hangi semtte diye merak ediyorsanız İstanbul Sultanahmet'tir diyebiliriz. Sultanahmet'te gezilecek yerler konusunda araştırma yaparken tarih bilincine de sahip olacağınıza emin olabilirsiniz. Sultanahmet'e nasıl gidilir diye merak ediyorsanız da ulaşımın çok kolay olduğunu söyleyebiliriz. Sultanahmet'te neler var ya da Sultanahmet'te ne yapılır sorularının cevabı yazımızın devamında.

Sultanahmet Nerede?


Sultanahmet, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir semtin adıdır. İstanbul'un simgesi haline gelen Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı gibi yapılar bu semtte yer alır. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bölge burasıdır. Hatta İstanbul'da en çok turist çeken bölgenin burası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sultanahmet'e Nasıl Gidilir?


İstanbul'da bulunan metro ve metrobüs hatları ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştırır. Eğer otobüs ya da uçak vasıtalarını tercih ederek İstanbul'a geldiyseniz metro ile kolay bir şekilde Sultanahmet istikametine gelebilirsiniz. Bunun için öncelikle Yenikapı istikametine giden metroya binmeniz gerekir. Zeytinburnu istasyonunda inip tramvaya geçin. Tramvayla Beyazıt ve Çemberlitaş istasyonlarından sonra Sultanahmet istasyonunda inmeniz gerekir.

Sultanahmet'te Gezilecek Yerler


İstanbul'un simgesi haline gelmiş yerlerin birçoğu Sultanahmet semtindedir. Sultanahmet'te bulunduğunuz süre içerisinde aşağıdaki alanları gezmenizi tavsiye ediyoruz.

Sultanahmet Meydanı
Sultanahmet denildiğinde akla gelen simgelerin başında Sultanahmet Meydanı gelir. Meydanın çevresinde bulunan Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve Hürrem Sultan Hamamı, meydandaki tarihi yapıtlar arasındadır.

Sultanahmet Camii
17. YY'da Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan bu cami, İstanbul'un en görkemli eserlerinden biridir. 6 minareli bu camiyi mutlaka görmeli ve mimari yapısını incelemelisiniz.

Ayasofya Camii
Tarih boyunca her zaman önemini korumuş olan Ayasofya Camii, 325 yıl kilise olarak kullanılmıştır. Kilise, İstanbul'un fethinden sonra camiye çevrilmiştir.

Topkapı Sarayı
Türk ve İslam tarihine ait çok eserleri görebileceğiniz yer Topkapı Müzesi'dir. Topkapı Sarayı içerisindeki kutsal emanetler bölümü, özellikle dikkat çeken bölümler arasındadır.

Yerebatan Sarnıcı
İstanbul'daki en dikkat çekici yapıtlardan biri de Yerebatan Sarnıcı'dır. Müze statüsünde olan bu yapıtta dikkat çekici mimari görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sultanahmet'te Ne Yapılır?


Sultanahmet'te yapabileceğiniz en önemli şey gezmektir. Osmanlı ve Bizans tarihine küçük bir yolculuk yapabileceğiniz bu meydandan etkileneceğinize emin olabilirsiniz. Bunun yanında Sultanahmet'te bulunan meşhur köfteci ve börekçilerde karnınızı doyurmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca lüks kafelerden istifade ile kahve ve çay içebilirsiniz.

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Sultanahmet Gezilecek Yerler - Sultanahmet’te Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Tarihi Turistik Yerler Nereler, Nasıl Gidilir?
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