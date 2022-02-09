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Giriş Tarihi: 9.2.2022 06:26

Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın, 04.00 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı.



Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.



ÇATIDA HASAR OLUŞTU
İtfaiye ekipleri uzun süre olay yerinde soğutma çalışması yaparken yanan çatıda hasar oluştu. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili polis çalışma başlattı.

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Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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