Sultanbeyli’de camiden hırsızlık yaptı: Kameralara böyle yakalandı

Olay, Sultanbeyli Fatih Mahallesi'nde geçen Salı günü meydana geldi. Bir kişi mahalledeki camiye girdi. İçeride kimsenin olmadığını gören şüpheli, imam odasına gitti. Burayı karıştıran şüpheli camiye bağışlanan zarflar içindeki paraları alıp camiden ayrıldı. Daha sonra camiye gelen imam, içinde toplam 500 lira bulunan zarfların yerinde olmadığını fark edince önce güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde bir kişinin odasına girdiğini ve zarfları aldığını gören imam daha sonra polisi aradı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin İ.K. olduğunu belirledi.