Sultanbeyli’de dehşet: İkisi de kanlar içinde kaldı!

Edilen ateşten seken kurşunun isabet ettiği giyim mağazasının sahibi Allahverdi Nema "Ben burada içerideydim. Müşterim vardı. Müşteriyle ilgileniyordum. Baktım bir silah sesi geldi, dışarı çıktım. Baktım bir vatandaş yerde sürükleniyor. Ondan sonra o vuran arkadaş tekrardan üstüne kurşunu sıkmaya başlayınca biz içeri kaçtık. Hani bize mermi gelir diye. Kendimizi bir siper edelim diye güvenliğe aldık. Mermilerden biri tabelaya gelmiş. Biz de fark etmedik. Sonra polis arkadaşlar fark etti. Üst katta da kafe var. Aynen oradaki olan vatandaşlara da denk gelebilir. Bizlere de gelebilir. Allah korusun içeriye gelen müşterilerimize de denk gelebilirdi. Herhalde iki üç yerinden yaralanmış. Biz yaklaşamadık. Çünkü o esnada biz içerik attık kendimizi güvenliğe alma açısından. Allah'tan o vatandaşa da herhalde bir şey olmadı. Götürdüler hastaneye. Durumu da iyiymiş diyorlar. İnşallah bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.