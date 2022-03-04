Sultanbeyli’de girişimci gençlere çalışma ofisi hediyesi

Sultanbeyli Belediyesi gençleri desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilçede ikamet eden ve İstanbul'daki üniversitelerde eğitim gören gençlerin İstanbulkart abonman ücretlerini karşılayacağını açıklayan Sultanbeyli Belediyesi, şimdi de genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilmelerine imkân sağlıyor. Projeler Yarışıyor, Genç Girişimciler Kazanıyor adlı bir yarışma düzenleyen Sultanbeyli Belediyesi, yarışmanın ana konusunu "Sosyal İnovasyon" olarak belirledi.

BAŞVURU KOŞULLARI



Yarışmaya başvurular 3 Mart'ta başladı ve 19 Mayıs'ta sona erecek. 1 Temmuz 2022 tarihinde sonuçların açıklanacağı yarışmaya katılımcılar bireysel ya da en fazla üç kişilik takım halinde katılabilecek. Proje başvuruları ve proje dosyası www.projeleryarisiyor.com adresi üzerinden kabul edilecek. Birçok ödülün verileceği yarışmaya sosyal inovasyon alanında projesi bulunan 14-24 yaş arası gençler başvuru yapabilecek.

ÖDÜLLER



14-18 ve 18-24 yaş arası olarak belirlenen iki kategori içinden; dereceye giren yarışmacılara 1 yıl boyunca Girişimcilik Ofisi'ni kullanma imkânı sunulacak, tablet hediye edilecek.

Gençlere inancının ve güveninin tam olduğunu belirten Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Gençlerimizin her zaman kendine güvenen, girişimci, üretken ve daha başarılı bireyler olmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrenmeye istekli, araştıran bir gençliğimiz var. Biz de Sultanbeyli Belediyesi olarak onları desteklemek, yeni fırsatlar sunmak için projeler geliştiriyoruz. Daha önce ilçemizde ikamet eden, İstanbul'da üniversite okuyan öğrencilerimize İstanbulkart aylık abonman ücreti desteği sağlamıştık. Burada özellikle velilerimizin üzerinden ciddi bir yük aldık. Şimdi de insanlığın yararına olacak projeler üreten gençlerimize imkân sağlıyoruz. Gençlerimize elimizden gelen tüm desteği sunmaya hazırız. Girişimcilik Ofisimizin kapılarını sonuna kadar açıyoruz." dedi.