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Giriş Tarihi: 10.11.2022 12:54

Sultanbeyli'de İETT otobüsüne saldırı! Camları patlattı, o anlar kamerada

İstanbul Sultanbeyli'de bir motosiklet sürücüsü, İETT sürücü ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Yol boyunca devam eden sözlü tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine motosiklet sürücüsü, demir sandalye ile otobüsün camlarını patlattı.

İHA
Sultanbeyli’de İETT otobüsüne saldırı! Camları patlattı, o anlar kamerada

Sultanbeyli'deki olay, dün saat 16.00 sıralarında Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile seferini gerçekleştiren İETT otobüsünün şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı.

OTOBÜSÜN CAMLARINI PATLATTI

Yol boyunca devam eden sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü, cadde üzerinde bir işletmeye ait olan demir sandalyeyi alarak İETT otobüsüne saldırdı, camlarını patlattı. Panikle araçtan inen yolcular, tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri şahısları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.



"KENDİSİNE KÜFÜR EDİLDİĞİNİ İDDİA EDİYORDU"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Şahin Gündüz, "Biz sesleri duyunca dışarı çıktık. Ortalık karışmıştı. Yerde sandalye gördüm. İETT aracının camları patlamıştı. Polis geldi, her ikisini de alıp götürdü. Motokurye çocuk kendisine küfür edildiğini iddia ediyordu. Otobüsten inen yolcularda motokuryeye tepki gösteriyordu" dedi.



Öte yandan yaşanan o anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına ve vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sultanbeyli'de İETT otobüsüne saldırı! Camları patlattı, o anlar kamerada
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