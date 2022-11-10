Sultanbeyli’de İETT otobüsüne saldırı! Camları patlattı, o anlar kamerada

OTOBÜSÜN CAMLARINI PATLATTI

Yol boyunca devam eden sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü, cadde üzerinde bir işletmeye ait olan demir sandalyeyi alarak İETT otobüsüne saldırdı, camlarını patlattı. Panikle araçtan inen yolcular, tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri şahısları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.