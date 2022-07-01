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Giriş Tarihi: 1.7.2022 03:52

Sultanbeyli’de lokantada patlama

DHA
Sultanbeyli’de lokantada patlama

Sultanbeyli’de bulunan bir lokantada, gaz kaçağı sebebiyle patlama meydana geldi. Lokanta alev alev yanarken 3 araç zarar gördü

Yangın, saat 23:00 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lokanta içersinde gaz sızıntısı sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle lokantadan alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, lokantanın yanında bulunan oto galerideki araçlara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oto galerideki araçlar çevre sakinleri tarafından camları kırılarak yangından uzaklaştırıldı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Şans eseri yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.

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Sultanbeyli’de lokantada patlama
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