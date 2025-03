Sultanbeyli’de müteahhitle ustaların kavgasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

İstanbul Sultanbeyli'de bir inşaat alanında müteahhit ile inşaatın kalıp ustası arasında alacak sebebiyle başlayan tartışmanda müteahhit 1 kişiyi öldürdü. Olay, Sultanbeyli'de bir inşaat alanında Çarşamba Günü 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın müteahhidi N.K. ile sıvacı ustaları arasında alacak konusunda telefonda tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından taraflar inşaat alanında bir araya geldi. Burada devam eden tartışmada taraflar birbirine tabancayla ateş etti. Açılan ateşte N.K.'nın ortağı M.Y., inşaat işçisi M.Y. ve oğlu O.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İNŞAAT İŞÇİSİ ÖLDÜ MALZEMELERİN İÇİNDE TABANCA BULUNDU

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, M.Y., M.Y. ve oğlu O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, müteahhit N.K.'yı taşıma ruhsatlı tabancasıyla olay yerinde gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan inşaat sıvacısı M.Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemede N.K.'nin tabancasının dışında malzemelerin içinde bir tabanca daha bulundu.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis hastanede tedavisi tamamlanan O.Y. de gözaltına aldı. N.K. ve O.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten öldürme, kasten yaralama, suç delilerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlarından adliye sevk edileceği öğrenildi.