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Giriş Tarihi: 7.12.2022 16:46 Son Güncelleme: 7.12.2022 17:02

Sultanbeyli'de su tankerinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Sultanbeyli'de İSKİ'ye ait su tankeri, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Sultanbeyli’de su tankerinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Kaza, saat 11.00 sıralarında Petrolyolu Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede çalışma yapan İSKİ'ye ait su tankerinin şoförü, dönüşün yasak olduğu yola girdi. Bu sırada karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Tanker şoförü ise gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören Servet Tarla, "Motosikletli sürücü yukarıdan gelirken, yeşil yanıyordu. İSKİ arabası ise dönüyordu. Zaten sol yasak ama, kimse dikkate almıyor. Motosiklet sürücüsü yukarıdan gelirken direk kabinin ortasına vurdu. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Ambulansı aradık, polis geldi" dedi.

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Sultanbeyli'de su tankerinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
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