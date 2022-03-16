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Giriş Tarihi: 16.3.2022 04:44

Sultanbeyli’de TIR’ın altına giren otomobildeki 3 kişi yaralandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sultanbeyli’de TIR’ın altına giren otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sultanbeyli Akpınar Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak TIR’ın altına girdi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı

Kaza, 02.30 sıralarında Sultanbeyli Akpınar Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Bilim Caddesi istikametine dönüş yapan TIR'ın altına girdi. Korkunç kazada otomobilde bulunan 3 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Tuna Caddesi üzerinde trafik akışı tek şerit üzerinden sağlandı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Sultanbeyli’de TIR’ın altına giren otomobildeki 3 kişi yaralandı
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