Sultanbeyli’de yangında engelli kız hayatını kaybetti

Yangın, 17.30 sıralarında Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Yeni Yol Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatının yandığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

11 YAŞINDAKİ KIZIN CENAZESİNİ BULDULAR

Yangını söndüren itfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrolde 11 yaşındaki Yasemin Sülünlü'nün cansız bedeniyle karşılaşıldı. Engelli olduğu belirtilen, babaannesi ve 6 kardeşi ile kalan Sülünlü'nün yangın sırasında dışarıya çıkamadığı öğrenildi. Babaannenin 6 torununu kurtardığı ancak Yasemin'i dışarıya çıkartamadığı belirtildi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz kızın cenazesi itfaiye tarafından binadan çıkartılarak ambulansa konuldu. Cenaze otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.