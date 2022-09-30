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Giriş Tarihi: 30.9.2022 23:26

Sultanbeyli'de yufka yaparken çatıyı yaktılar

Sultanbeyli’de çatı katında yufka yapan kadınların yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlar odunları tutuşturunca, yangın çıktı. Çatıyı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA
Sultanbeyli’de yufka yaparken çatıyı yaktılar

Yangın, saat 22.00 sıralarında Sultanbeyli'de Mehmet Akif Mahallesi, Ziya Ülhak Caddesi'nde 2 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katında yufka yapan kadınların yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlar odunları tutuşturunca, çatıda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen bir kişiye ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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Sultanbeyli'de yufka yaparken çatıyı yaktılar
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