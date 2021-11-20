Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un Ekibi Sivas’ta kaza yaptı

Katıldığı programların ardından Sivas'tan ayrılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un konvoyundaki bir araç Sivas'ın Divriği ilçesinde kontrolünü kaybederek kaza yaptı.
Araçta bulunan AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, Özel Kalem Müdürü Furkan Gökay Aslan ve basın personeli Recep Melih Akbulut yaralandı. Yaralılar Sivas'taki çeşitli hastanelere sevk edilirken, hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kaza yapan heyet dün Sivas'ta Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etmişti.