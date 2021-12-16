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Giriş Tarihi: 16.12.2021 19:50 Son Güncelleme: 16.12.2021 20:57

Sultangazi Belediyesi’nden en tatlı etkinlik

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sultangazi Belediyesi’nden en tatlı etkinlik

Sultangazililerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşiler, tiyatro oyunları, konserler ve daha birçok etkinlikle Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu dolu dolu devam ediyor. Sezon kapsamında geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Çikolata Atölyesi de yine büyük ilgi gördü.

SU-MEKÂN'ın (Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi) ev sahipliği yaptığı atölyeyle hanımlar çikolata yapmanın inceliklerini öğrendi. Sultangazi Belediyesi çok sevilen etkinliklerine bir yenisini ekledi. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen Çikolata Atölyesi, hanımlara keyifli bir deneyim sundu. SU-MEKÂN'da (Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi) gerçekleşen atölyeyle hanımlar, evde çikolata hazırlamanın püf noktalarını işin uzmanından öğrendi. Hanımlar, atölye boyunca birbirinden lezzetli, çeşit çeşit çikolatalar hazırladı.

ÇİKOLATANIN HİKAYESİ



Atölye, uzman eğitmenin çikolatanın tarihini kısaca anlatmasıyla başladı: İlk olarak Meksika yerlilerince acı bir içecek olarak tüketilen çikolata, özellikle cenazelerde üzüntüyü hafifletmek amacıyla içiliyordu. İspanyol sömürgecilerin Avrupa'ya tanıtmasıyla aristokrat ve soyluların sofralarında vazgeçilmez oldu. Henüz sıradan insanların ulaşamadığı bu pahalı içecek, Sanayi Devrimi'nde kakao makinesinin icadıyla ucuzladı ve her eve girmeye başladı. Hanımlar, geçmişi 4000 yıl öncesine dayanan çikolatanın bu ilginç hikâyesini ilgiyle dinledi.

EN TATLI ETKİNLİK



Bu ilgi çekici hikâyeden sonra sıra çeşit çeşit, lezzetli çikolataları hazırlamaya geldi. Hanımlar, uzman eğitmen eşliğinde adım adım ilerlediler. Önce, para şeklindeki çikolatalar mikro dalga fırında eritildi. Fırından çıkan çikolatalara temperleme işlemi uygulandı. Eğitmen, tüm bu uygulamalarda dikkat edilmesi gereken püf noktalarını bir bir anlattı. Çikolata çeşitlendirme aşamasında, beyaz çikolata, fındık, fıstık ve üzüm gibi tatlar sahne aldı. Hanımlar, bu malzemelerle arzuladıkları çeşitte çikolataları hazırladılar. Özenle kalıplanıp buzdolabına koyulan çikolatalar bir süre sonra yenilmeye hazırdı. Böylece hanımlar, misafirlerine ikram etmek üzere evde çikolata hazırlamayı uygulamalı olarak öğrenmiş oldu. Çikolata Atölyesi'ni çok seven hanımlar, benzeri etkinliklerin yine düzenlenmesini istedi. Sultangazi Belediyesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında vatandaşları benzeri lezzet atölyeleriyle buluşturmaya devam edecek. Katılımın ücretsiz olduğu atölye ve diğer etkinliklere kultursanat.sultangazi.bel.tr adresi üzerinden kayıt olunabiliyor.

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Sultangazi Belediyesi’nden en tatlı etkinlik
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