Sultangazi’de 12 katlı binada korkutan yangın

ÜST KATLARDA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapalı otoparkta yanan otomobillere müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları da tahliye etmek için çalışma başlattı. İtfaiye erleri, aralarında yaşlı, çocuk ve engelli vatandaşların da olduğu çok sayıda kişiyi, merdiven yardımıyla binadan tahliye etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de tahliye edilen vatandaşları ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirdi. Yangın itfaiyenin çalışmaları sonucu söndürüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.