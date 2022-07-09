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Giriş Tarihi: 9.7.2022 11:07 Son Güncelleme: 9.7.2022 11:12

Sultangazi'de 2 farklı taciz iddiası: Oto yıkamacıya sığındı!

İstanbul Sultangazi'de yaşanan 2 farklı taciz iddiasında ortalık karıştı... Bir kadının gizlice fotoğrafını çektiği iddia edilen şüpheli oto yıkamacıya sığınırken, bir başka olay da ise komşularının çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

DHA
Sultangazi’de 2 farklı taciz iddiası: Oto yıkamacıya sığındı!

İstanbul Sultangazi'de geçen çarşamba günü yaşanan iki farklı taciz iddiası nedeniyle ortalık karıştı. İlk olay, saat 19.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehanenin önünde oturan kişi iddiaya göre, kaldırımda yürüyen bir kadının fotoğraflarını cep telefonu ile gizlice çekti. Durumu fark eden kadın, fotoğraflarını çeken kişiye tepki gösterdi. Kadının tepkisini fark eden çevredekiler, şüpheliyi darbetmeye başladı. Koşarak yakınlarda bulunan bir oto yıkamacıya sığınan kişi, burada vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Sağduyulu vatandaşlar araya girerek, müdahalede bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının şikayetçi olması üzerine şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

Sultangazi'de 2 farklı taciz iddiası! Oto yıkamacıya sığındı | Video

KÜÇÜK ÇOCUK YAŞADIKLARINI ANNESİNE ANLATTI

Aynı saatlerde yaşanan ikinci olay ise, İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Mustafa A., aynı binada ikamet eden komşularının küçük çocuklarına fiziki olarak cinsel istismarda bulundu. Küçük çocuk yaşananları annesi K.K.'ya anlattı. Kapı komşuları olan Mustafa A.'nın yanına giden çocuğun ailesi şüpheliyi darbetti. Daha sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Mustafa A.'yı gözaltına aldı. Ailenin şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Sultangazi'de 2 farklı taciz iddiası: Oto yıkamacıya sığındı!
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