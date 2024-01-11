Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi'de akılalmaz olay! Önce takip etti sonra gülerek ateş etti
Giriş Tarihi: 11.1.2024 10:43

Sultangazi'de akılalmaz olay! Önce takip etti sonra gülerek ateş etti

Sultangazi’de bir kişi, takip ettiği kişinin peşinden iş yerine kadar geldi. İş yerinin önünde bu kişi ile sohbet eden şüpheli, bir süre güldükten sonra silahla ateş ederek karnından vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Sultangazi’de akılalmaz olay! Önce takip etti sonra gülerek ateş etti

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Evden çıkarak cadde üzerinde yürüyen kişiyi, bu sırada başka bir kişi takip etmeye başladı. Cadde üzerinde bulunan tekel bayisine giren kişi, bir süre burada oyalandı. İş yerinin kapısının önüne geldiği sırada kendisini takip eden kişi yanına geldi. Burada sohbet eden ve bu sırada gülen kişi bir anda silahı çıkararak, takip ettiği kişinin karnına ateş etti. Saldırı sonrası şüpheli, koşarak olay yerinden kaçarken, yaralanan kişi içeriye girdi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

O ANLAR KAMERADA
Yaşanan saldırı anı ise, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de iş yerinin kapısında duran kişinin yanına gelen saldırganın kısa bir sohbet ettiği, sohbet sırasında önce güldüğü daha sonra üzerindeki silahı çıkararak, kapı önündeki kişiye ateş ettiği görülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi! Bağrışma sesleri koridorları inletti: Salonu terk etti...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyiz
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Başkan Erdoğan'dan uzay yolculuğu paylaşımı: Gurur duy Türkiye!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Konyaspor’a gol oldu yağdı! Kanarya evinde çok rahat kazandı…
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele vurgusu! PKK elebaşları inlerinden çıkamıyor
Dönemin ruhuna girebilmek için demir bile dövdük
Adana’nın kayıp beş yılı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultangazi'de akılalmaz olay! Önce takip etti sonra gülerek ateş etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA