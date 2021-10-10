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Giriş Tarihi: 10.10.2021 22:13 Son Güncelleme: 10.10.2021 22:15

Sultangazi'de çocuk parkına molotoflu saldırı! 2 saldırgan gözaltına alındı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Sultangazi’de çocuk parkına molotoflu saldırı! 2 saldırgan gözaltına alındı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çocuk parkına molotoflu saldırı gerçekleştirildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünün olayla ilgili başlattığı incelemede molotof attığı belirlenen 2 şüpheli saklandıkları yerde kıskıvrak yakalandı. Gözatına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete sevk edilirken olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruştuma başlatıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çocuk parkına molotoflu saldırı gerçekleştirildi. Olay bugün saat 17:25 sıralarında meydana geldi. Sultangazi ilçesinde bulunan bir çocuk parkına yüzleri maskeli kişiler tarafından molotof kokteyli atıldığı bilgisi alan emniyet güçleri harekete geçti.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alan Sultangazi Tem-Güvenlik büro amirliğine bağlı ekipler, yüzleri kapalı halde saldırıda bulunan 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Saldırganların ikametlerine yapılan baskında şüpheliler gözlatına alınırken molotof atılan parkta yapılan aramada patlamış çakmak, 3 adet patlamış molotof ve yanmış bez parçaları ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak için emniyet müdürlüğüne sevk edilirken olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Sultangazi'de çocuk parkına molotoflu saldırı! 2 saldırgan gözaltına alındı
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