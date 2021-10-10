Sultangazi’de çocuk parkına molotoflu saldırı! 2 saldırgan gözaltına alındı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çocuk parkına molotoflu saldırı gerçekleştirildi. Olay bugün saat 17:25 sıralarında meydana geldi. Sultangazi ilçesinde bulunan bir çocuk parkına yüzleri maskeli kişiler tarafından molotof kokteyli atıldığı bilgisi alan emniyet güçleri harekete geçti.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alan Sultangazi Tem-Güvenlik büro amirliğine bağlı ekipler, yüzleri kapalı halde saldırıda bulunan 2 şüphelinin kimliğini tespit etti. Saldırganların ikametlerine yapılan baskında şüpheliler gözlatına alınırken molotof atılan parkta yapılan aramada patlamış çakmak, 3 adet patlamış molotof ve yanmış bez parçaları ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak için emniyet müdürlüğüne sevk edilirken olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.