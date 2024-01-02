Sultangazi’de dehşet: 15 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti!

BÜŞRA KURTARILAMADI

Çatışmada sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra Polat vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Polat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekiplerin olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor...