Sultangazi’de dehşet anları! Düğün salonundaki bıçaklı kavga kanlı bitti

Sultangazi'deki olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında alkol alan Cuma S., Cebrail Ş. ve Kemal S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal S., yanında bulunan falçatayla Cuma S.'yi kolundan yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Cebrail Ş. de kolundan ve boynundan hafif şekilde yaralandı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Yaralılar, davetlilerin yardımıyla düğün salonunun yaklaşık 300 metre ilerisinde bulunan özel bir hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kalabalık nedeniyle takviye ekip isteyen polis, düğün salonunu kontrollü şekilde boşalttı.
"SİLAHLI TEHDİT" SUÇUNDAN ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Sağlık kontrolünün ardından Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Kemal S.'nin yapılan Genel Bilgi Taramasında 'silahla tehdit' suçundan arandığı tespit edildi. Tedavileri tamamlanan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.