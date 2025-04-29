Sultangazi’de dehşet anları! Düğün salonundaki bıçaklı kavga kanlı bitti

Sultangazi'deki olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında alkol alan Cuma S., Cebrail Ş. ve Kemal S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal S., yanında bulunan falçatayla Cuma S.'yi kolundan yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Cebrail Ş. de kolundan ve boynundan hafif şekilde yaralandı.