Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi'de dehşet anları! İş yerine kurşun yağdırdılar...
Giriş Tarihi: 23.7.2024 11:53

Sultangazi'de dehşet anları! İş yerine kurşun yağdırdılar...

İstanbul Sultangazi'de motosikletli iki kişi, yabancı uyruklu bir kişiye ait iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıda ölen ya da yaralı olmadı.

İHA
Sultangazi’de dehşet anları! İş yerine kurşun yağdırdılar...

Olay gece saat 01.30 sıralarında Esentepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli 2 kişi, yabancı uyruklu Ahmet Yasin isimli şahsın işlettiği 2. el eşya satışı yaptığı dükkana 5 el ateş açıp kaçtı. Olayda iş yerinin o saatte kapalı olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği kepenk ve camlar ise zarar gördü.

"HİÇ KİMSE İLE SIKINTIM YOK"

Olayı anlatan iş yeri sahibi Ahmet Yasin, "Ben 10 senedir buradayım hiç kimse ile sıkıntım yok. Ben herkesi tanıyorum, komşularımın hepsi beni tanıyor. Gece saat 01.30 gibi sesleri duyup çıktım. Zaten burada karşı tarafta oturuyorum. 2 kişi beyaz bir motorla geldiler dükkanım kapalıydı. 5 tane kurşun sıktılar sonra polis geldi. Karakola gidip ifade verdim" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde olay yerine gelen motosikletli 2 kişiden birinin iş yerini hedef alarak 5 el ateş ettiği ve daha sonra kaçtıkları görülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sultangazi'de dehşet anları! İş yerine kurşun yağdırdılar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA