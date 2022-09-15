Sultangazi’de dehşet anları! Onlarca kişinin gözü önünde darbedildi

Yol kenarına geçen Afrika uyruklu kişi, koşarak cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun marketine sığındı. Otomobil sürücüsü markete sığınan kişiyi burada darbetti. Akaryakıt istasyonu çalışanları ve sürücünün arkadaşları olduğu öğrenilen kişiler ise müdahale etmek yerine izlemekle yetindi.



Darbettiği kişiyi marketten çıkaran sürücü, dışarda da şiddet uygulamayı sürdürdü. Afrika uyruklu kişi bir fırsatını bularak kaçmayı başardı. Sürücü ve yanındakiler de araca binerek olay yerinden uzaklaştı.