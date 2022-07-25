Sultangazi’de dehşete düşüren olay! Genç kadını sokak ortasında sırtından 3 kez bıçakladı! ’Neden yaptın?’ sorusuna bu yanıtı verdi...

Sultangazi'de Ayfer Orak (34), kendisini takip eden Abdullah Körük (57) tarafından sırtından 3 kez bıçaklandı. Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüpheli tutuklanırken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.