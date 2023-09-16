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Giriş Tarihi: 16.9.2023 17:39

Sultangazi’de dron destekli 'Huzur' uygulaması: 7 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması” gerçekleştirildi. Dron destekli 200 Personelin görev aldığı uygulamada 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İHA
Sultangazi’de dron destekli ’Huzur’ uygulaması: 7 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince suçların önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik dün 20.30 ve 22.30 saatleri arasında "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" gerçekleştirildi.

Sultangazi'de oluşturulan 5 sabit nokta 4 arama ve hareketli uygulama ekibi olmak üzere 200 personel, 1 helikopter ve 1 dron ile uygulama gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan uygulamada bin 268 şahıs, 267 araç, 20 motosiklet, 34 umuma açık yerlerin kontrolü sağlandı.

Uygulama çerçevesinde Adli makamlarca aranan 7 şahıs, 7 yoklama kaçağı şahıs, 1 kurusıkı tabanca yakalandı. Seyir halindeki 6 araca 47 bin 371 TL cezai işlem uygulanırken 3 araç ise trafikten men edildi.

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Sultangazi’de dron destekli 'Huzur' uygulaması: 7 şüpheli gözaltında
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