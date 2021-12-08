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Giriş Tarihi: 8.12.2021 21:40

Sultangazi’de genç adam sokak ortasında öldürüldü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sultangazi’de genç adam sokak ortasında öldürüldü

Sultangazi’de sokakta yürüyen 35 yaşındaki Nedim Çakan, arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırısında başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, 19.45 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 95'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yanında bulunan bir kişiyle sokakta yürüyen Nedim Çakan, arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri Nedim Çakan'ın başına isabet etti. Nedim Çakan kan içinde yere düşerken yanında bulunan arkadaşı olaydan yara almadan kurtuldu. Saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Nedim Çakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre delil araştırması yaptı. Yapılan incelemenin ardından Nedim Çakan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Sultangazi’de genç adam sokak ortasında öldürüldü
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