Sultangazi’de İBB’ye üst geçit tepkisi

Hakan Birinci ise, ''Ben burada esnafım. Esnaf olmama rağmen insanlar mağdurlar üst geçitten karşıya geçecek bana gelip soruyorlar köprü niye kapalı diye. Ben nereden bileyim damperli kamyon geçerken çarptı o sesi duydum başka da ses duymadım. Yetkili kimse yok gelen giden yok. Sadece üst geçidin kapalı olduğu çemberde olduğu gözüküyor. Başka da hiç bir şey yok. Yetkililer buraya gelip de inceleme yapıp köprünün kapalı olmasının nedenini anlatmıyorlar. Güvenliğe soruyorum 3 ay süresi var yok gelip bakacaklar, yok fen işlerinden adam gelecek hiç bir faaliyet göremiyorum ben. Sadece kalabalık başka hiçbir şey yok insanların sorularına cevap vermekten başka hiçbir şey yapmıyorum. Bir an önce yetkililerin buraya gelip köprü açılacak mı, kapanacak mı, değişecek mi onları bekliyoruz. İnsanlar, esnaflar mağdur herkesin işi düştü. Otobüse binip bir sonraki durakta inecekler. İşe gitmek için bile insanlar yarım saat önce kalkıyorlar zamanlarından gidiyor'' dedi.