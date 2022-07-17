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Giriş Tarihi: 17.7.2022 10:06

Sultangazi'de iki kişinin tartışması kavgaya dönüştü! Kavga caddeye taştı

İstanbul Sultangazi'de iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavga, caddeye taştı. Kavga anı ise amatör kameraya yansıdı.

DHA
Sultangazi’de iki kişinin tartışması kavgaya dönüştü! Kavga caddeye taştı

Olay, dün saat 13.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi B Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde esnaf olduğu öğrenilen 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı.

TARTIŞMA KISA SÜRE SONRA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Caddeye taşan kavgayı fark eden tarafların yakınları da kavgaya müdahil oldu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında eline sandalyeyi alan kişiler, markete fırlatarak camı kırmak istedi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga, sağduyulu vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavga anı ise amatör kameraya yansıdı.

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Sultangazi'de iki kişinin tartışması kavgaya dönüştü! Kavga caddeye taştı
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