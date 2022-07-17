Sultangazi’de iki kişinin tartışması kavgaya dönüştü! Kavga caddeye taştı

TARTIŞMA KISA SÜRE SONRA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Caddeye taşan kavgayı fark eden tarafların yakınları da kavgaya müdahil oldu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında eline sandalyeyi alan kişiler, markete fırlatarak camı kırmak istedi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga, sağduyulu vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavga anı ise amatör kameraya yansıdı.