Sultangazi’de ilginç olay! Önce kavga çıkardı sonra el sallayarak gitti

Olay, 20 Şubat Salı günü Sultangazi'de yaşandı. Market sahibi Mahperi Yakacı, iddiaya göre dükkanının önüne otomobilini park eden bir komşusunu, mal giriş çıkışı yaparken dükkanının giriş bölümünün kapandığını belirterek aracını biraz geri alması konusunda uyardı. Uyarı sonrası, ikili arasında tartışma çıktı. Dükkandaki güvenlik kamerasına da yansıyan tartışmada; aracını park eden kadının marketteki gazete standını devirdiği, yerden aldığı gazeteleri esnaf kadına doğru fırlattığı ve dondurma dolabını yumrukladığı anlar yer aldı. Olaya daha sonra aracını park eden kadının ailesi de dahil olurken, uzun bir süre dükkan önünde Mahperi Yakacı ile tartışmanın devam ettiği görüldü. Yaşananların sonrasında esnaf Mahperi Yakacı ve eşi Ali Yakacı polis ekiplerine ihbarda bulunarak, komşularından şikayetçi oldu.Yaşananları anlatan esnaf Ali Yakacı, "Benim hanım buradaydı. Demiş ki 'Arabanı biraz geri alabilir misin?' hanımefendinin birine. Sadece az bir şey geri al demiş başka da bir şey dememiş. Sonrasında olay büyüyor tartışma çıkıyor. Kadın dondurma dolabını yumrukluyor, gazeteleri deviriyor. Babası ve annesi de geliyor, olay iyice büyüyünce polisi çağırmak zorunda kaldım. Güvenlik kamerasına el sallıyor, istediği kadar kamera çeksin bizi ilgilendirmez diyor. Polis de 'Şikayetçi olabilirsiniz başka yapabileceğiniz bir şey yok' dedi. Burada gerçekten büyük bir park ve trafik sorunu var. Bir çare bulunması gerek. Esnaf arkadaşlarımız olmasa belki de bizim hanımı darbedeceklerdi" dedi.Olay anında tartışmayı ayırmaya çalışan esnaf Mehmet Noyan, "Olaya müdahale ettim, ayırmaya çalıştım. Birbirlerine zarar vermesinler diye. O aracı park eden kız çok tanımıyorum ama dükkana zarar vermesin diye uğraştım. Şımarık tipler olur ya, bir an cinnet getirmiş gibiydi. Kadın sadece 'Arabanı az bir şey geri al' dedi. Oraya herhalde bir stant mı ne koyacaktı. Bir laf dalaşına girdiler, sinirlendi. 'Bana böyle bir şey diyemezsin, bana bunları babam demedi' tarzında. Dükkana, camlara, gazete standına saldırdı, camları kırmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.