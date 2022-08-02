Sultangazi’de inanılmaz anlar: Görüntüler sokak dövüşlerini aratmadı!

İlk kavga, İsmetpaşa Mahallesi'nde kızlar arasında yaşandı. Ara sokakta buluşan iki kız arkadaş, kendilerini izlemek için burada bulunan arkadaşlarının komutu ile kavgaya tutuştu. İki genç kızın saç saça yumruk ve tekmeli kavgasına o anları izleyen bir başka kişi de dahil oldu. Yaşananlar ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.