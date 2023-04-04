Sultangazi’de kadını yaralayıp intihar etti

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki olay saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda ayakkabı atölyesinde çalışan Fatih Akboğa ile Emel Özan öğle arasında dışarı çıktı. İkili atölye önünde tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Fatih Akboğa belinden çıkardığı silahla, sevgilisi olduğu öne sürülen Emel Özan'ın göğsüne ateş etti. Özan kanlar içerisinde yere yığılırken Akboğa aynı silahla kendi göğsüne ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Fatih Akboğa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Emel Özan yaşam mücadelesi veriyor.