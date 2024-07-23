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Giriş Tarihi: 23.7.2024 10:15

Sultangazi'de kayıp olarak aranan Ahmet Topuz'a cesedi ormanda bulundu

Sultangazi'de vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine ormanlık alanda inceleme yapan polis ekipleri, erkek cesedi buldu. Cesedin 40 gündür kayıp olarak aranan Ahmet Topuz'a ait olduğu tespit edildi.

DHA
Sultangazi’de kayıp olarak aranan Ahmet Topuz’a cesedi ormanda bulundu

Olay, Sultangazi, Cebeci Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hassas burunlu kadavra arama köpeği Zeyna ile bir süre orman içinde arama yaptı. Aramalar sonucu polis ve sağlık ekipleri ağaçlık alanda erkek cesedi ile karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde detaylı incelemesinin ardından cesedin Ahmet Topuz'a ait olduğu belirlendi. Topuz'un cansız bedeni incelemelerin ardından cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

AİLESİ BULMAK İÇİN TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMIŞ

Ormanlık alanda cesedi bulunan Ahmet Topuz'un 12 Haziran'da kaybolduğu ve ailesinin Topuz'u bulmak için bir süre önce televizyon programına katıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Sultangazi'de kayıp olarak aranan Ahmet Topuz'a cesedi ormanda bulundu
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