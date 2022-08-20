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Giriş Tarihi: 20.8.2022 21:52

Sultangazi'de kebap salonuna ait bacada yangın çıktı

İstanbul Sultangazi'de bir kebap salonuna ait bacada yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay nedeniyle maddi hasar oluştu.

İHA
Sultangazi’de kebap salonuna ait bacada yangın çıktı

Sultangazi'deki olay, saat 20.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın giriş katındaki kebap salonunda meydana geldi.

İŞYERİNE AİT BACADA YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre işyerine ait baca bilinmeyen bir nedenle yanmaya yaşandı. Yanan baca eriyince işyerinin bazı kısımları zarar gördü.

Yangını fark eden çalışanlar bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da işyerinde bulunan yangın tüpleri ile müdahale ederek yangının yan taraftaki binaya sıçramasına engel olmaya çalıştı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını tamamen söndürerek kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı.

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Sultangazi'de kebap salonuna ait bacada yangın çıktı
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