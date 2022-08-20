Sultangazi’de kebap salonuna ait bacada yangın çıktı

İŞYERİNE AİT BACADA YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre işyerine ait baca bilinmeyen bir nedenle yanmaya yaşandı. Yanan baca eriyince işyerinin bazı kısımları zarar gördü.

Yangını fark eden çalışanlar bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da işyerinde bulunan yangın tüpleri ile müdahale ederek yangının yan taraftaki binaya sıçramasına engel olmaya çalıştı.