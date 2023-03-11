Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi'de korkunç kaza: Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi, sürücüler sıkıştı
Giriş Tarihi: 11.3.2023 13:35 Son Güncelleme: 11.3.2023 13:43

Sultangazi'de korkunç kaza: Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi, sürücüler sıkıştı

Sultangazi'de meydana gelen korkunç kazada beton mikserinin seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu sürücülerin araçta sıkıştığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İHA
Sultangazi’de korkunç kaza: Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi, sürücüler sıkıştı

Sultangazi'de beton mikserinin seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu otomobil sürücüsü ile beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.

Kaza, Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi istikametinde seyir halinde olan beton mikseri, kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yöne geçerek aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle beton mikseri, seyir halindeki otomobil üzerine devrildi. Kazada iki sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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Sultangazi'de korkunç kaza: Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi, sürücüler sıkıştı
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