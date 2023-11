Sultangazi’de öldürülen liseli gencin babası: Zevk için öldürdüler...

"BENİM OĞLUMU 'CAN DOSTUM' DEDİĞİ CANİ ÖLDÜRDÜ"

Anne Yonca Gül Mutlu, "O gün benim oğlum okula gitmedi. Sabah kalktı, karnının ağrıdığını söyledi. Yatacağını söyledi. 'Tamam' dedim. Örttüm üstünü. Ben de arkadaşıma gitmiştim. Öğleden sonra aradı beni 'Anne bana para lazım' dedi. Ne yapacağını sordum lazım olduğunu söyledi. Verdim. Okul çıkışı iki arkadaşıyla buluşup gezmeye gideceğini söyledi. Önce olayın olduğu parkta oturup oradan da başka bir yere geçeceklermiş. Oraya giderken bir arkadaşıyla karşılaşıyor. Bu çocuklar orada oturuyorlarmış zaten. Birini dövmüşler. Ne olduğunu sormuş Yusuf. 'Beni dövdüler, bu şekilde oldu' demiş. 'Tamam, ben onlarla konuşurum' demiş Yusuf. Katil, benim oğlumun arkadaşıymış zaten. Can dostum diyormuş benim oğluma. 'Siz niye dövdünüz? O sizden küçük niye bu şekilde kavga ettiniz?' diye sormuş. 'Sana ne? Sende mi dayak istiyorsun? demişler. Çocuklara saldırmışlar. Üçü bunlara vurmuşlar. Üçü kaçmaya çalışmış. İkisi kaçabilmiş ama benim oğlumu tekrar yakalamışlar. Orada da öldürene kadar dövmüşler oğlumu. Ölüsünü bırakmışlar yolun ortasına. Su da dökmüşler üzerine, beklemiş başında. Sonra öldüğünü anlayınca hepsi kaçıp gitmiş. Ben gittiğimde benim oğlum ölmüştü zaten. Ben gördüm oğlumun ölüsünü orada. Ambulans ve polis oradaydı. Dokundum oğluma ben. Ölmüştü benim oğlum. Hastaneye kaldırıldığında kalbini çalıştırdılar ama üç defa tekrar durmuş. Makineye bağlı üç gün yaşadı. Ama orada ölmüştü, öldürmüşler oğlumu. Yani bunu yapan 'can dostum' dediği kişi. Cani, katil bir insan. Bir şey diyemiyorum; nasıl kıyar, nasıl vurur. Kavga ettin, öldüresiye niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun benim yavruma. Benim oğlum kötü bir şey dememiş sana. Neydi derdin?" dedi.