Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi'de silahlı kavga! 16 yaşındaki garson genç başından vuruldu
Giriş Tarihi: 30.10.2022 22:51 Son Güncelleme: 30.10.2022 23:18

Sultangazi'de silahlı kavga! 16 yaşındaki garson genç başından vuruldu

İstanbul Sultangazi'de bir lokantada, 5 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki garson başından vuruldu. Şüpheliler kaçarken, Nihat Demir isimli garson yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sultangazi’de silahlı kavga! 16 yaşındaki garson genç başından vuruldu

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde 27 Ekim Perşembe gecesi 23.50 sıralarında bir lokantada silahlı kavga çıktı. Lokantanın terasında oturan 4 kişi yanlarına gelen silahlı bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelilerden birinin silahıyla ateş açması sonucu, servis yapan 16 yaşındaki garson Nihat Demir başından vuruldu.

Şüpheliler kaçarken, garson Nihat Demir yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahale ettiği Nihat Demir, hastaneye kaldırıldı. Demir'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

BAŞINDAN VURULDU

Güvenlik kamera kayıtlarına giren silahlı kavganın görüntülerinde, garson Nihat Demir'in belinde silah olan şüphelinin önünden geçip merdivenlerden yukarı çıktığı, terasta şüphelilerin arkasında oturan müşterilere çorba servisi yaptıktan sonra içeriye girdiği, bu sırada yaşanan kavgada ateş edildiği görülüyor. Silahın patlamasıyla Nihat Demir yere yığılıyor. Şüpheliler kaçarken, silahlı kişi merdivenlerden inerken yere düşüyor. Şüphelilerden biri de önündeki kişiyi montundan çekerek yere düşürmeye çalışıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ayşegül Yıldız’dan şiddet açıklaması! Eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında ilk kez konuştu!
Fahriye Evcen’in oğlu Karan herkesi korkuttu!
Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in ablası 'Huri' çıktı! Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz güzelliğiyle mest etti!
Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz!
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kadın askerlerin koğuş dansı tepki çekti
Stil yarışmasının sansasyonel ismiydi... İşte Benim Stilim ile ünlenen Ayşenur Balcı tam bir estetik harikası oldu!
Bora Edin boşandı! Survivor Bora'nın 5 yıllık evliliği bitti!
SON DAKİKA: Togg fiyatı hakkında Başkan Erdoğan'dan açıklama! Togg satışları nasıl olacak, ne zaman başlayacak?
Türkiye'nin füzelerini uçuracak! Batılı ülkelerde Türkiye'nin kapısını çaldı
Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! "İkinci Hazar Ergüçlü vakası"
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultangazi'de silahlı kavga! 16 yaşındaki garson genç başından vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA