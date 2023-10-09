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Giriş Tarihi: 9.10.2023 11:04

Sultangazi'de sır olay: Gürcistanlı kadın ölü bulundu!

İstanbul Sultangazi'de sır bir olay yaşandı. Gürcistan uyruklu Sakhıb N.(53), evinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sakhıb N.'nin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından belli olacak...

DHA
Sultangazi’de sır olay: Gürcistanlı kadın ölü bulundu!

Olay, Cumartesi günü sabah saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Gürcistan uyruklu Sakhıb N.(53), taşınmak üzere olduğu evinde yatakta hareketsiz yatarken bulundu.

Eşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Sakhıb N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmayan kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sakhıb N.'nin olay yerine gelen bir yakını ise konuşmayı reddetti.

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Sultangazi'de sır olay: Gürcistanlı kadın ölü bulundu!
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