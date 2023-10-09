Sultangazi’de sır olay: Gürcistanlı kadın ölü bulundu!

Eşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Sakhıb N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmayan kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sakhıb N.'nin olay yerine gelen bir yakını ise konuşmayı reddetti.