Sultangazi’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik alarak caddeyi her iki yönden kapattı. Saldırının olduğu yerde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Mahalle sakinlerinden olay hakkında bilgi alan polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan saldırıda yaralanan kişinin ailesine ait otomobilin 1 Kasım Çarşamba günü kundaklandığı öğrenildi. Polis olayla ilgili incelemesi sürüyor.