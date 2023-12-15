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Giriş Tarihi: 16.12.2023

‘Sultan’ı çaldılar

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
‘Sultan’ı çaldılar
ANKARA'DA Buse D. adlı kadın, para karşılığı cinsel birliktelik yaşamak için gittiği aşçı E.Y.M.'nin evinden, arkadaşlarını da çağırarak 2 papağan çaldı. Buse D. ve arkadaşı B.T., 'nitelikli yağma' suçundan 5'er yıl, A.Y. ve İ.K ise 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Buse D.'nin kendisini internette Yaren olarak tanıttığı, E.Y.M.'nin kendisini kapıda görünce, internetteki fotoğrafta gördüğü kişi olmadığını anlayınca, 'Sen kimsin?' diye sorması üzerine, 'İllaki adamlarımı mı çağırayım' deyip biber gazı sıktığı ortaya çıktı.

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‘Sultan’ı çaldılar
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